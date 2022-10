Giovanna Lancellotti ostenta decote poderoso em novas fotos

Giovanna Lancellotti aposta em look decotado para novo ensaio fotográfico

CARAS Digital Publicado em 31/10/2022, às 18h48

A atriz Giovanna Lancellotti surpreendeu os fãs ao mostrar um novo ensaio fotográfico nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 31, ela ostentou toda a sua beleza ao posar com um vestido azul deslumbrante.

O modelito destacou o colo da beldade com um decote profundo e também marcou a cinturinha fina da musa.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Que linda”, disse um seguidor. “Deusa”, afirmou outro. “Perfeita demais”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

Giovanna Lancellotti exibe bastidores de 'Ricos de Amor 2':

Na segunda-feira, 15, Giovanna Lancellotti, decidiu usar suas redes sociais para exibir os bastidores do início da gravação de Ricos de Amor 2, a continuação do sucesso da Netflix protagonizada por ela e Danilo Mesquita (30).

A atriz publicou uma foto exibindo uma claquete do filme, mostrando todas os detalhes do longa, como o nome do filme, nome do diretor e até do câmera, além da data do início da gravação.

