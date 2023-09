Giovanna Ewbank: Saiba qual é o preço da calça que ela usou combinando com a filha

Giovanna Ewbank e a filha, Titi, usam calças iguais durante férias da família. Saiba qual é o valor da peça!

A apresentadora Giovanna Ewbank está de férias com a família na Espanha e chamou a atenção ao mostrar uma foto usando o look igual ao da sua filha mais velha, Titi. As duas apareceram com uma calça de tricô iguais. Agora, o valor da peça foi revelado.

A calça de Ewbank e Titi custa R$ 809,00 e é da grife Satú. O look é colorido e combina perfeitamente com um dia na praia. A foto foi exibida pela comunicadora em seu perfil nas redes sociais.

Quando Giovanna mostrou a foto com a filha, o tamanho da menina roubou a cena e os fãs fizeram vários comentários. “Eu não vou acostumar com o tamanho da Titi nunca”, disse um seguidor. “Como Titi está linda e cresceu rápido”, declarou outro. “Titi tá quase do tamanho da mãe! Lindas”, escreveu mais um.

Giovanna Ewbank passou por cirurgia no nariz

A apresentadora Giovanna Ewbank revelou qual foi a cirurgia que realizou há poucos dias. A estrela contou que fez um procedimento no nariz para corrigir o desvio de septo, remover a carne esponjosa e ainda fez uma pequena mudança estética na ponta do nariz.

Em vídeo nas redes sociais, ela apareceu com o curativo no nariz e com hematomas no rosto. A artista explicou que a cirurgia foi algo funcional para melhorar a sua respiração e que o pós-operatório não foi fácil, já que ela enfrentou dificuldade para respirar nos primeiros dias.

“Desde ontem muita gente está perguntando o que aconteceu, que cirurgia ela fez, porque eu postei a foto no hospital e postei ontem dizendo que passei por uma cirurgia e que estou com algumas questões de crise de ansiedade. Eu vim explicar. Eu estou muito bem. Inclusive, hoje, pela primeira vez em alguns anos eu estou conseguindo respirar com o meu nariz. Eu passei por uma cirurgia que, teoricamente, é uma cirurgia simples, que é de desvio de septo e retirada da carne esponjosa. Eu já tinha retirado a carne esponjosa há 10 anos e voltei a respirar bem. E depois a carne esponjosa volta. De uns cinco anos para cá, a minha respiração voltou a ficar ruim e nos últimos anos ficou inviável. Eu estava tendo apineia, que é quando você para de respirar no meio do sono. Acordei muitas vezes com falta de ar e quando acorda você está com a garganta seca, querendo respirar", disse ela.

E completou: "Eu já sabia que precisava fazer a cirurgia de desvio de septo há alguns anos, desde que fiz a primeira cirurgia, mas eu tinha muito medo do pós, que diziam ser muito chatinho. E fato é. Uma das piores coisas que já passei na vida. Esses últimos quatro dias foram perturbadores, eu fiquei sem respirar real, quatro noites sem dormir. Hoje é o primeiro dia desde que fiz a cirurgia, que foi no dia 3, que eu consegui respirar. Estou bem, está tudo certo".