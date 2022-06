Flávia Alessandra monta looks com sua cor favorita e conquista a web: ''Fashion queen''

Arrasou! Flávia Alessandra surge belíssima ao mostrar outfits usando apenas sua cor favorita

CARAS Digital Publicado em 22/06/2022, às 13h03

Só para não perder o costume, Flávia Alessandra (48) não passou despercebida pelas redes nesta quarta-feira, 22.

E, com razão! A atriz, que sempre deixa os fãs de queixo caído com seus looks, decidiu mostrar alguns inéditos. Desta vez, todos feitos com sua cor preferida: preto!

Em seu Instagram, ela postou um vídeo no qual apareceu em situações/locais/épocas diferentes, porém sempre usando outfits monocromáticos.

O registro tem cenas da loira usando um blazer compridão sem nada por baixo, e vários vestidos: um abertão, um com detalhes brilhantes, um inteiro brilhante, outro com apenas detalhes prateados e termina com um com a manga bufante.

“Eu duvido você acertar a minha cor favorita. Relaxa que é trend”, brincou a esposa de Otaviano Costa (49) na legenda.

Rapidamente, a publicação estava lotada de elogios. “Fashion queen”, “lindica”, “musa demais”, “espetáculo”, “uma mulher maravilhosa”, “você fica maravilhosa com todas as cores”, “deusa”, “arrasou, linda”, “muito gata” e “dona dos melhores looks”, se derreteram alguns fãs nos comentários.

Veja os looks de Flávia Alessandra montados com sua cor favorita: