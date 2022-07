Filha de Adriana Bombom usa look com transparência para curtir noitada

Filha de Adriana Bombom, Olívia Nobre mostra seu look poderoso para curtir noite com os amigos

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 13h13

A jovem Olívia Nobre (20), filha de Adriana Bombom (48) e Dudu Nobre (48), aproveitou uma noitada com os amigos nos últimos dias. Ela compartilhou fotos do seu look caprichado para se divertir e exibiu toda a sua beleza.

Para cair na noitada, a jovem apostou em um look todo preto e com transparência. Ela apareceu com body ousado e calça soltinha. “Dose pura de sedução”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a garota foi muito elogiada pelos seguidores. “Maravilhosa”, disse um fã. “Linda igual a mãe”, afirmou outro.

Vale lembrar que Adriana Bombom e Dudu Nobre também são pais de Thalita Nobre, de 19 anos.

Fotos de Olívia Nobre: