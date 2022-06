Fernanda Souza aposta no look curto para prestigiar evento no Rio de Janeiro

Fernanda Souza exibe toda a sua beleza ao marcar presença no lançamento do novo livro do apresentador Manoel Soares

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 10h30

A apresentadora e atriz Fernanda Souza (37) fez uma rara aparição pública na noite de domingo, 5. Ela participou do evento de lançamento do livro Para Meu Amigo Branco, do apresentador Manoel Soares (42), na Livraria da Travessa, no Rio de Janeiro.

A estrela fez poucas aparições em eventos nos últimos tempos e atraiu os olhares ao apostar em um modelito básico. Ela apareceu com um macaquinho preto e curtinho e deixou as pernas torneadas à mostra.

Nas redes sociais, Manoel Soares festejou o sucesso do lançamento do seu livro. "Primeiro lançamento do livro Para Meu Amigo Branco. Hoje foi uma tarde linda no Rio de Janeiro, com a fada desse projeto Fernanda Souza e pessoas gigantes, que dividiram comigo a felicidade deste encontro", disse ele.

Fotos de Fernanda Souza no evento de Manoel Soares:

Fernanda Souza assume namoro com outra mulher

Em abril deste ano, Fernanda Souza revelou que está namorando com Eduarda. Ela compartilhou uma foto das duas em clima de romance e falou sobre o amor delas.

"Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador.É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós… AMOR É AMOR. Fernanda e Eduarda", contou ela.