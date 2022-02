Fernanda Paes Leme surge usando blazer cor de rosa: ''Barbie Executiva''

Fernanda Paes Leme usa blazer cor de rosa e conquista completamente a web

Mais um dia, mais uma explosão de beleza e bom gosto!

Fernanda Paes Leme (38) já está mais do que acostumada a deixar os internautas babando com seus looks e fotos conceituais.

E, foi isso que rolou nesta quarta-feira, 23.

Em seu Instagram, a atriz publicou uma sequência de cinco registros para mostrar seu outfit do dia e recebeu muitos elogios.

Nas duas primeiras imagens, ela apareceu de longe, com o look completo. A terceira era uma selfie. A quarta de seus sapatos. E, a última, dos detalhes da roupa.

“A Barbie Executiva tá diferente!”, brincou a namorada de Victor Sampaio na legenda.

“Adorei”, “lindo o look”, “belíssima”, “chique”, “passada com essa beleza”, “tão linda”, “um luxo” e “muito bonita” foram alguns dos comentários deixados pelos fãs da famosa no post.

