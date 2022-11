Ex-namorada de Neymar Jr usa com vestido transparência em dia na praia

Ex-namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi surge com vestido estiloso e ousado durante as férias nas Ilhas Maldivas

A influenciadora digital Bruna Biancardi (27), que é ex-namorada do jogador de futebol Neymar Jr (30), aproveitou um final de tarde nas Ilhas Maldivas para mostrar o seu look do dia. A beldade escolheu um vestido branco estiloso e ousado para dar um passeio por uma praia paradisíaca da região.

Bruna escolheu um vestido branco com decote, recortes na cintura e com a transparência na saia. O modelito destacou as curvas impecáveis do corpo dela. “Golden Hour”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os fãs fizeram elogios para a morena. “Cada dia mais linda”, contou um seguidor. “Que perfeição”, comentou outro. “Parece uma boneca”, declarou mais um.

Bruna Biancardi manda recado para Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi mostrou que mantém uma boa relação com o jogador de futebol Neymar Jr após o fim do namoro deles. Nesta sexta-feira, 25, ela fez questão de deixar um recado para apoiá-lo em um momento difícil.

O atleta se machucou no primeiro jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo do Catar e vai ficar alguns jogos longe dos campos. Com isso, ele fez um desabafo nas redes sociais e ela deixou um comentário carinhoso.

“É isso, lindo! Você vai voltar logo e muito mais forte. Estamos com você!”, disse ela.