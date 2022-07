Ex-BBB Paula Amorim surge com vestido justo um mês após o parto

Ex-BBB Paula Amorim mostra sua nova forma física após o nascimento do primeiro filho, Theo

CARAS Digital Publicado em 23/07/2022, às 21h04

A ex-BBB Paula Amorim, que é casada com o ex-BBB Breno Simões, mostrou que já recuperou o seu corpo após o nascimento do primeiro filho, Theo, de apenas um mês de vida. Neste final de semana, ela surgiu com um look justo nas redes sociais e deu um show de elegância.

Nas fotos, a estrela apostou em um vestido rosa justo e caprichou nas poses ao ar livre. Na legenda, ela contou que ganhou o modelito do marido.

“Dias de coque, dias de glória. Uma produção bem linda com o vestido que ganhei do Breno Simões depois de falar que não estava me sentindo bonita em nenhuma roupa. (Sim, faz parte do puerpério essa instabilidade e tá tudo bem!). Te amo, amor! Postei todas porque amei todas”, disse ela.

Paula Amorim deu à luz Theo em 16 de junho em uma maternidade de Sâo Paulo. O bebê veio ao mundo às 19h56, com 3,1kg e 49 cm.

Novas fotos da ex-BBB Paula Amorim: