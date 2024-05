Ex-BBB Larissa Santos aposta em look diferentão para comemorar aniversário

A ex-participante do BBB 23 Larissa Santos comemorou seu aniversário de 26 anos com um festão e seu look diferentão chamo a atenção

A ex-BBB Larissa Santos apostou em um look diferentão para comemorar seu aniversário de 26 anos. A personal trainer e influenciadora digital celebrou o novo ciclo com um festão luxuoso e mostrou os detalhes do evento em suas redes sociais.

A comemoração aconteceu em um buffet em São Paulo e contou com a presença dos familiares e amigos da ex-sister. Para o evento, ela surgiu usando uma blusa estruturada dourada e uma minissaia branca. Larissa prendeu os fios com um rabo de cavalo e caprichou na maquiagem.

"Prontinha para celebrar os meus 26 anos e curtir muito com pessoas queridas. Fiz uma festinha só com minha família e meus amigos mais próximos para comemorar mais um início de ciclo. Que seja maravilhoso!", escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil 23 ao compartilhar as fotos no feed do Instagram.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Você é perfeita", disse uma seguidora. "Que linda, meu Deus! Parabéns, Lari, que Deus te abençoe sempre!", desejou outra. "Que perfeição", falou um fã. "Parabéns, lindona!!!! Felicidades, saúde e sucesso!", comentou mais um.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Santos (@larisantosbe)

Larissa termina namoro após três meses

Em dezembro do ano passado, Larissa assumiu que estava namorando Guilherme Rocha. Ela confirmou a novidade ao fazer um post com momentos românticos do casal e se declarar para ele.

"2023 foi o ano da minha vida. Deus é tão perfeito que me mandou você pra encerrar da melhor maneira possível. Obrigada por tudo até aqui meu amor!", disse ela na ocasião ao compartilhar fotos trocando carinhos e beijos em vários momentos do relacionamento.

Mas em março deste ano, após o casal retornar de uma viagem pela Europa, eles decidiram terminar o relacionamento. Os indícios de que o namoro entre a ex-BBB e o rapaz teria chegado ao fim surgiram após Larissa curtir uma viagem para Búzios, no Rio de Janeiro, apenas com os amigos.