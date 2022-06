Ex-BBB Jessi Alves usa fantasia de pirata sexy em festa

A ex-BBB Jessi Alves apostou na sensualidade ao usar fantasia curtinha para festa do influenciador Rafa Uccman

A ex-BBB Jessi Alves apostou na sensualidade ao marcar presença na festa de aniversário de 29 anos do influenciador digital Rafa Uccman. A celebração teve o tema de festa à fantasia e aconteceu no Pátio Benitto, em São Paulo, na noite de terça-feira, 14. Para a ocasião, a ex-sister apareceu com as pernas de fora.

Jessi Alves surgiu com uma fantasia de pirata sexy, com direito a vestido curtinho e acinturado e chapéu combinando.

Vale destacar que a vida social de Jessilane está animada! Na segunda-feira, 13, ela marcou presença na festa de aniversário da cantora Simaria, da dupla com Simone, em São Paulo.

Vida financeira da ex-BBB Jessi Alves

Em participação no podcast PodPah, a ex-BBB Jessi Alves garantiu que não ficou rica após participar do reality show da Globo. “Gente, não saí rica, não, tá, galera? Saí mais pobre do que entrei. Se não fosse o prêmio de R$ 100 mil, sairia devendo”, disse ela, e completou: “Cada trabalho que vai chegando, eu vou executando e demora alguns dias para receber. Então, eu estou quase que na mesma”.

Por fim, a ex-BBB contou que seu objetivo é ganhar o valor do prêmio de campeão do reality show. “Recebi o prêmio e fui resolvendo a minha vida aos poucos. Vou construir esse prêmio ao longo do tempo”, disse ela.