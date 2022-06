Ex-BBB Flay aparece com vestido curtinho em novas fotos

Ex-BBB Flay curte festa junina com look ousado e exibe a sua boa forma nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 16h48

A ex-BBB Flay elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu look para uma festa junina. Ela usou um look típico da época e investiu na sensualidade.

Flay usou um vestido decotado e curtinho, que deixou à mostra suas pernas torneadas. O look ainda contou com detalhes típicos de um look caipira, com direito a saia rodada, babados e estampa xadrez. “Êh São João”, disse ela na legenda.

Nos comentários, ela recebeu vários elogios dos fãs. “Deusa”, disse um seguidor. “Arrasou demais”, afirmou outro. “Que gata”, escreveu mais um.

Fotos da ex-BBB Flay em uma festa junina: