Esposa do cantor Leonardo usa look com fenda poderosa

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha capricha na escolha do look para prestigiar gravação do novo DVD do marido

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 10h52

A influenciadora digital Poliana Rocha, que é casada com o cantor sertanejo Leonardo, esbanjou estilo ao mostrar o seu look para prestigiar a gravação do DVD do marido com Bruno e Marrone. O evento aconteceu na noite de quinta-feira, 14, e ela surgiu deslumbrante com vestido azul brilhante.

Nas redes sociais, Poliana mostra o seu look poderoso. Ela escolheu um vestido curtinho com fenda na perna e botas de cano alto. “Tem Cabaré essa noite!”, disse ela na legenda de um vídeo com vários ângulos do seu look da noite.

Recentemente, a musa fitness contou sobre o seu segredo de beleza. “Acima de tudo, me descobri. Resgatei meu amor próprio, deixei de ser sombra. Comecei me cuidando por dentro e isso está exalando para fora. Estou exalando felicidade. No rosto, faço botox, faço laser para flacidez facial. No corpo, tem doze anos que não faço procedimento corporal, só academia e massagem. Estou na melhor fase da minha vida”, disse ela ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Traições? Poliana Rocha responde pergunta de fã

Recentemente, Poliana foi questionada sobre uma suposta amante do cantor Leonardo. O internauta ainda indagou se Poliana sabia das traições e ela disse que não quer saber de nada e está vivendo uma ótima fase em seu casamento.

"Não sei não! Mas se for verdade, não me conta. Estou tão feliz com ele, e ele tá tão apaixonadinho comigo, fazendo tantas declarações. Estamos vivendo tão bem", rebateu a jornalista.