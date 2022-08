Erika Januza esbanja estilo e elegância ao surgir usando um look amarelo: ''Poderosa de linda!''

Erika Januza deixou seus fãs babando ao surgir usando um look amarelo, super elegante

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 17h26

Nesta segunda-feira, 29, Erika Januza (37) decidiu usar suas redes sociais para exibir um look estiloso que escolheu para um evento. A atriz surgiu toda elegante com um look completamente amarelo, composto por um top e uma calça que realçavam sua beleza.

Na imagem, ela ainda apareceu usando um óculos estiloso, combinando com uma série de acessórios, além de apostar em um penteado arrasador com suas tranças.

O visual da artista deixou seus fãs babando, o que fez eles rapidamente encherem os comentários do post de elogios: "Musa!", disse um. "Poderosa de linda!", escreveu outro. "Perfeita!", falou um terceiro.

Confira o look estiloso e elegante que Erika Januza usou durante evento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Januza (@erikajanuza)

Erika Januza se encontra com amigas e agita web

No fim do último mês de julho, Erika Januza se encontrou com Taís Araújo, Jeniffer Nascimento e Cris Vianna e o momento agitou a web. "Maravilhosas!", "Só atrizes feras!" e "Vocês são lindas!", foram só alguns comentários que o quarteto recebeu de seus fãs.

