Em noite de MET Gala, confira alguns looks marcantes das edições passadas

Nesta segunda-feira, acontece em Nova York o MET Gala, relembre alguns looks que marcaram o evento

CARAS Digital Publicado em 02/05/2022, às 18h02

Na noite desta segunda-feira, 2, a edição de 2022 do evento MET Gala acontece em Nova York. O tema deste ano é: "América: Uma Antologia Fashion".

Todos os anos, várias celebridades passam pelo red carpet do MET e deslumbram com looks elegantes, cheios de estilos e surpreendentes.

Confira aqui alguns looks das edições passadas do MET Gala!

Kim Kardashian no MET 2021

Para divulgar um novo projeto do seu atual ex-marido Kanye West (44), Kim Kardashian (41) apareceu com seu rosto e corpo cobertos de preto no evento do ano passado. O rapper também posou para fotos todo coberto com um look similar ao da então esposa.

Kim Kardashian surpreendeu com um look todo preto que tapou a sua cara

no MET do ano passado - Foto: Getty Images

Billie Eilish no MET 2021

Com um vestido claro e cabelos loiros, Billie Eilish (20) roubou a cena no evento de gala do ano passado com um vestido bolo de noiva assinado por Oscar de La Renta (82).

Billie Eilish marcou o MET Gala de 2021 com um vestido elegante

- Foto: Getty Images

Rihanna e A$AP Rocky no MET 2021

Os futuros papais A$AP Rocky (33) e Rihanna (34) deram o que falar no ano passado! Com um look all-black, Rihanna apareceu poderosa no red carpet de Nova York. O rapper, que foi preso recentemente, fez sucesso na web com um look que lembrava uma colcha de retalhos colorida.

Os futuros pais de primeira viagem, Rihanna e A$AP Rocky chegaram com

looks que marcaram o evento - Foto: Getty Images

Lil Nas X no MET 2021

O rapper Lil Nas X (23) surpreendeu no ano passado com um look dividido em três etapas. Na primeira, o jovem chegou com uma capa de veludo dourada. Depois disso, ele chocou com uma armadura dourada de metal e para finalizar um macacão brilhante bem colado.

Lil Nas X teve um look com três etapas no MET Gala 2021

- Foto: Getty Images

Jered Leto no MET 2019

Há dois anos, Jered Leto (50) chocou ao levar em seus braços um assessório um tanto inusitado, uma cabeça que lembrava ele mesmo. O look vermelho com brilhantes também chamou a atenção no evento em que o tema era a moda Camp.

Jered Leto chocou com seu look no MET Gala de 2019

- Foto: Getty Images

Katy Perry no MET 2019

A cantora foi outra artista que chegou com um look inusitado para o último MET Gala antes da Covid-19. Katy Perry (37) foi bem criativa chegando com um look simulando um lustre.

Katy apareceu como um lustre no MET Gala 2019 - Foto: Getty Images

Zendaya no MET Gala 2019

No último MET Gala em que compareceu, Zendaya (25) se tornou a princesa Cinderela por uma noite em Nova York. O vestido da atriz brilhou enquanto ela desfilava no red carpet mais importante do mundo da moda.

Zendaya foi como Cinderela no último MET que compareceu

- Foto: Getty Images

Zendaya no MET de 2018

Surpreendendo novamente nas escadas do MET Gala, Zendaya apareceu com um vestido prata brilhante que lembrava uma armadura.

Zendaya posou com um look brilhante - Foto: Getty Images

Rihanna no MET em 2018

O tema do evento de gala em 2018 foi: "Corpos celestes: Moda e Imaginação Católica". E pensando no tema, Rihanna foi como uma papisa no red carpet.

Rihanna chocou no MET Gala 2018 - Foto: Getty Images

Ariana Grande no MET Gala 2018

Pensando no tema e na arte religiosa, a diva pop Ariana Grande (28) surpreendeu com um look estampado com imagens da Capela Sistina.