Em ensaio fotográfico na Espanha, Anitta posa com looks luxuosos e laço avaliado em R$ 16 mil

A cantora Anitta surgiu luxuosa em ensaio fotográfica na Espanha posando com looks luxuosos e de grifes distintas

Nesta terça-feira, 13, Anitta (29) compartilhou em seu Instagram algumas imagens de seu ensaio fotográfico feito pela revista “El País Semanal”, do jornal espanhol El País.

Nas fotos feitas por Nico Bustos e produzidas por Juan Cebrián, a cantora brasileira apareceu com diversos looks luxuosos e caros de diferentes grifes.

Na foto de capa, que foi compartilhada pela artista nas redes, Anitta aparece com um vestido branco de tule da grife Giambattista Valli.

A dona do hit “Envolver” ainda usou uma blusa de veludo com gola alta, avaliada em US$ 2.490 (cerca de R$ 13, 2 mil), um casaco de caxemira de cerca de R$ 24 mil e um vestido de seda, todas as peças pertencentes à grife Yves Saint Laurent.

Anitta ainda surgiu usando um casaco que tem o valor de US$ 1.745 (cerca de R$9,2 mil) e outro vermelho da grife Dolce & Gabbana. A artista também surgiu em uma foto em preto e branco trajando um vestindo longo Balenciaga.

Porém, o look que se destacou na publicação foi um grande laço vermelho. O “laço” na verdade é uma blusa da grife Ralph Lauren vestida “ao contrário”. A peça é avaliada em US$ 2.990 (cerca de R$ 16 mil).

