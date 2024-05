Em Cannes, Naomi Campbell usa vestido desfilado por ela nos anos 90

Em participação do Festival de Cannes, Naomi Campbell usa vestido desfilado por ela mesma nos anos 1990; veja o antes e depois!

A supermodelo Naomi Campbell arrasou em sua escolha para o tapete vermelho do segundo dia do Festival de Cannes 2024, na França. A estrela esteve na pré-estreia de Furiosa, spin-off do filme Mad Max: Estrada da Fúria, e apostou em um vestido usado por ela mesma nos anos 90.

Com styling de Law Roach, que também é responsável pelo visual de Zendaya, Naomi apareceu com um vestido de paetê preto, com detalhes em pérolas na manga, além de listras transparentes em sua saia. A peça faz parte do arquivo da Chanel e foi desfilada pela própria Naomi na coleção de alta costura da grife de 1996/1997.

O vestido foi criado pelo designer Karl Lagerfeld, que, na época, era direto criativo da Chanel e estava fazendo uma homenagem ao estilo clássico da criadora da grife, Coco Chanel. Desta vez, Naomi apostou em uma meia calça preta fina e scarpins para dar um toque extra ao look.

Confira o antes e depois:

Meryl Streep é homenageada com prêmio honorário no Festival de Cannes

Ícone do cinema, Meryl Streep foi homenageada na abertura do Festival de Cannes na última terça-feira, 14. A atriz, vencedora de três estatuetas do Oscar e inúmeros outros prêmios, ganhou mais um para colocar em sua estante: uma Palma de Ouro honorária, em celebração a sua contribuição para o cinema.

Para além do prêmio, o retorno de Meryl ao Festival de Cannes acontece 35 anos depois de ter levado a categoria de Melhor Atriz no evento. Na ocasião, ela foi premiada pelo longa "Um Grito no Escuro".

A atriz recebeu a Palma de Ouro honorária das mãos de Camille Cottin, Juliette Binoche e Greta Gerwig, membros do júri desta 77ª edição do tradicional festival, e foi com um clipe celebratório de sua carreira, passando por diversos sucessos de sua filmografia.

Em seu discurso, Meryl brincou com a passagem do tempo no vídeo. “Assistir a essa compilação foi como estar a bordo de um trem-bala, olhando pela janela e vendo a minha juventude se tornar a minha meia-idade, que por sua vez se tornou o momento que eu vivo agora”, disse ela.

“São tantas faces e tantos lugares, mas me lembro muito claramente de estar aqui em Cannes pela última vez [em 1989, quando venceu a Palma de melhor atriz por Um Grito no Escuro]. Na época, eu já era mãe de três crianças e estava prestes a fazer 40 anos, o que significava que minha carreira estava acabando, realisticamente falando”, continuou. “As únicas razões pelas quais, 35 anos depois, eu estou aqui novamente, são os artistas maravilhosos com quem trabalhei, e o apoio de cada um de vocês na plateia. Muito obrigada por não se cansarem da minha cara, por não desmbarcarem daquele trem-bala em que eu estou”, disse a estrela.