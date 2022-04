Em baile de gala, Flávia Alessandra usa vestido icônico que pertencia a Hebe Camargo

A atriz homenageou Hebe ao usar um de seus vestidos mais marcantes da apresentadora

CARAS Digital Publicado em 29/04/2022, às 21h58

Flávia Alessandra (47) fez uma bela homenagem para a apresentadora Hebe Camargo em um baile de gala que acontece na noite desta sexta-feira, 29.

A atriz usou um vestido icônico da estrela da televisão brasileira. O vestido preto com estampas brancas, grandes ombreiras e que deixa as pernas à mostra foi imortalizado no corpo de Hebe e cedido para Flávia pela família da apresentadora.

Em seu Instagram, a esposa de Otaviano Costa (48) contou o peso que foi fazer esta homenagem no evento de gala. "Nem sei como dizer o que estou sentindo nesse momento. Hebe Camargo é uma das Brasilidades Fantásticas [temática do baile], uma mulher que fez história na Televisão Brasileira e que hoje eu tive a honra de homenagear Hebe para o baile da Vogue. Hebe ontem, hoje e sempre".

Flávia ainda agradeceu a família da eterna apresentadora que cederam o vestido que estava no Acervo Hebe Camargo. "Agradecimentos em especial a família e aos profissionais que tornaram este momento possível", escreveu a atriz na legenda.

Confira aqui o look de Flávia Alessandra em homenagem a Hebe!

A família de Hebe Camargo cedeu o vestido para Flávia Alessandra

Foto: Webert Belicio/AgNews