Ela cresceu! Filha de David Beckham aparece com look de gala em foto com o pai

Victoria Beckham registra momento de pai e filha de David Beckham com a caçula, Harper Seven

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 20h56

O ex-jogador de futebol David Beckham (47) e a filha caçula, Harper Seven (10), aproveitaram um passeio de 'pai e filha' nesta segunda-feira, 13. Os dois marcaram presença em um evento de gala em Venice, na Itália, e apareceram com looks deslumbrantes.

A menina surgiu com um vestido rosa tomara que caia e posou sorridente ao lado do papai coruja, que apareceu com traje preto. A mãe de Harper e esposa de David, Victoria Beckham (48), mostrou uma foto dos dois juntos antes do evento e se derreteu em elogios.

“Esta foto derrete meu coração. Um momento especial para o melhor papai do mundo. Mamãe ama vocês dois. Vocês são meu tudo”, disse ela na legenda do Instagram.

Vale lembrar que David e Victoria também são pais de três rapazes: Brooklyn (23), Romeo (19) e Cruz (17).

Foto de David Beckham com a filha caçula, Harper Seven: