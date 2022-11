Deborah Secco aposta em look decotadíssimo para evento da Globo

Deborah Secco surge com decote profundo em look amarelo para gravar vinheta de final de ano da Globo

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 17h43

A atriz Deborah Secco deixou os seguidores de queixo caído com o seu look para gravar a vinheta de final de ano da Globo. Nesta quinta-feira, 3, a musa apostou em um look amarelo neon e surgiu deslumbrante nas fotos dos bastidores do evento.

A estrela apostou em um vestido com decote profundo e recortes nas laterais do corpo. Para completar o visual, ela usou calça verde, sandálias de salto alto e óculos combinando. “Gravação de Hoje É Um Novo Dia pro final de ano é sempre especial. Spoiler do look só para vocês!”, disse ela na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deborah Secco (@dedesecco)

Deborah Secco relembra quando perdeu a virgindade

Em conversa no podcast Quem Pode, Pod, Deborah Secco contou sobre a sua primeira vez e entregou que não foi legal quando perdeu a virgindade.

"Foi ruim, a primeira vez foi ruim! Eu não sabia fazer direito, não entendia. Hoje em dia, eu brigo muito pela tal da educação sexual. O negócio dói e nunca ninguém me falou: 'passa um lubrificante', sabe?", confessou. "A primeira, a segunda e a terceira vez foram ruins. Não gozei. Eu gozava com a minha masturbação", revelou.

Secco ainda contou que tem conversas sobre o assunto com sua filha, Maria Flor (6), fruto de seu relacionamento com Hugo Moura (32). "Lemos um livro juntas que explica tudo certinho. Maria Flor entende tudo que você fala para ela, lembra de tudo que você promete pra ela e tem um entendimento emocional muito maior que o meu e o do Hugo [Moura]", afirmou.