De biquíni, Tati Machado curte viagem de férias para o Ceará

Repórter da Globo, Tati Machado mostra fotos de sua viagem e o look rouba a cena

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 18h11

A repórter da Globo Tati Machado conquista as fãs com seus look estilosos em suas aparições no programa Encontro com Patricia Poeta e também arrasou na escolha do modelito para curtir suas férias. Nesta segunda-feira, 14, a estrela mostrou as fotos do seu passeio nas dunas de Jericoacoara, no Ceará, e arrasou na escolha do look.

Ela escolheu um biquíni azul marinho, camisão estampado com flores e completou o visual com boné preto e óculos escuros. Na legenda, ela brincou: “Tenho uma fofoca para contar... Acho que não vou voltar!”.

Tati Machado fala sobre autoestima

Em entrevista na Revista CARAS, Tati Machado contou que é uma mulher muito bem resolvida. “Já li muitos comentários gordofóbicos sobre meu corpo, uma verdadeira perda de tempo porque, enquanto estão falando, estou buscando me amar cada dia mais”, ensina ela. “Demorei a ver beleza no meu corpo, nas minhas curvas. Quando alguém me elogiava, por exemplo, ou dizia que se sentia inspirada por mim, eu pensava: ‘gente, essa pessoa está vendo uma beleza que nem eu enxergo. Alguma coisa está errada’.Até que entendi: para amar o que eu via no espelho, precisava antes amar quem eu sou. Resgatei isso com força total”, completou.