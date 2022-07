Com looks estilosos, famosos curtem show de Ludmilla no Rio de Janeiro

Nesta quinta-feira, 21, vários famosos marcaram presença na gravação do DVD Numanice 2 de Ludmilla

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 18h55

Na tarde desta quinta-feira, 21, aconteceu a gravação da parte 2 do Numanice, show de pagode de Ludmilla(27), no Rio de Janeiro.

O evento contou com a presença de vários famosos, que escolheram looks estilosos para prestigiarem o show. Cores neon, tops decotados, shorts, salto alto e óculos escuros foram as apostas de alguns famosos.

Dentre os convidados estava a apresentadora Ana Clara, Larissa Manoela e o namorado, o ator André Luiz Frambach, Maisa Silva, Taís Araújo, Paulo Lessa, a DJ Bárbara Labres, Rafaella Santos e muitos outros.

Confira os looks dos famosos para a gravação do DVD de Ludmilla:

Ana Clara - Foto: Victor Chapetta e Vitor Pereira/AgNews

Bianca Andrade - Foto: Victor Chapetta e Vitor Pereira/AgNews

Maisa Silva - Foto: Victor Chapetta e Vitor Pereira/AgNews

Tais Araújo - Foto: Victor Chapetta e Vitor Pereira/AgNews

Narcisa Tamborindeguy - Foto: Victor Chapetta e Vitor Pereira/AgNews

Paulo Lessa - Foto: Victor Chapetta e Vitor Pereira/AgNews

Larissa Manoela e André Luiz Frambach - Foto: Victor Chapetta e Vitor Pereira/AgNews

Bárbara Labres e Rafaella Santos - Foto: Victor Chapetta e Vitor Pereira/AgNews

Klebber Toledo e Camila Queiroz - Foto: Victor Chapetta e Vitor Pereira/AgNews

Ludmilla e Brunna Gonçalves - Foto: Victor Chapetta e Vitor Pereira/AgNews

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!