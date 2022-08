Com look despojado, Fátima Bernardes é flagrada fazendo compras em shopping

Fátima Bernardes é flagrada fazendo compras; apresentadora renovou o guarda-roupa nesta terça-feira (16)

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 16h56

A apresentadora Fátima Bernardes (59) foi flagrada nesta terça-feira (16) fazendo compras em um shopping no Rio de Janeiro. Esperta com a chegada de uma nova frente fria, ela foi renovar seu estoque de casacos.

Nas fotos, a nova apresentadora do The Voice Brasil apareceu com um casaco de crochê. Ela provou a peça, mas fez cara de que não aprovou muito o caimento.

Para a tarde de compras, Fátima Bernardes usava um look despojado e combinou um jeans com uma blusa branca. De férias desde que deixou o Encontro, ela aparece em vários momentos simples.

Recentemente, Boninho(60) se reuniu com a apresentadora. Em seu perfil no Instagram, o diretor da TV Globo compartilhou uma foto ao lado da jornalista e celebrou o primeiro encontro oficial com a nova apresentadora do The Voice Brasil.

"The Voice Brasil on! Primeiro e oficial encontro com a nossa família Voice. @fatimabernardes seja bem-vinda a essa festa. Estamos todos muito felizes com a sua chegada. Bora virar as cadeiras #voicebrasil #timeteló #timelulu #timeiza #timegabiamarantos #voz #musica #emoções", escreveu ele na legenda da publicação.

Veja: