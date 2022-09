Com decote no limite, Sheila Mello ostenta corpaço em maiô estampado: ''Monumento''

Sheila Mello elevou a temperatura da web ao compartilhar clique com maiô decotadíssimo e estampado

CARAS Digital Publicado em 19/09/2022, às 18h19

Sheila Mello (44) arrancou elogios dos seguidores com uma nova foto. A dançarina ostentou o corpaço em um maiô estampado e chamou a atenção.

Para renovar o bronzeado, a famosa elegeu um modelo com um decote no limite e com amarração no pescoço. Finalizando o visual, ela usou um óculos escuro e deixou o cabelo preso.

"Daquelas fotos perdidas no rolo da câmera, é bem biscoiteira", brincou ela na legenda da publicação.

Não demorou muito para os internautas lotarem os comentários. "Lindíssima", "Uau, que gatona", "Maravilhosa linda demais", "Perfeita é o mínimo de elogio", "Sempre um espetáculo", dispararam eles.

Recentemente, Sheila Mello publicou em suas redes sociais algumas fotos de um ensaio que fez na praia. Por causa dos ventos fortes, a estrela ficou com o cabelo bagunçado e registrou o momento.

SHEILA MELLO VISITA OS BEBÊS DA EX-ENTEADA ISABELLA SCHERER

A dançarina Sheila Mello encantou os seus fãs ao revelar que foi visitar os filhos gêmeos de Isabella Scherer, que é sua ex-enteada. Ela compartilhou uma foto de quando estava segurando um dos bebês e posou ao lado de Isabella e Rodrigo Calazans. Na legenda, a estrela celebrou o momento especial. “Domingo foi dia de conhecer meus ente-netinhos. Que honra ver como aquela menininha que conheci aos 13 anos, se tornou essa mulher incrível! Parabéns Bellinha”, disse ela.

