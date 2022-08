Com camisa aberta, Rafa Kalimann ostenta abdômen sarado

A influenciadora Rafa Kalimann exibiu o tanquinho com a camisa aberta e a calça de cintura baixa

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 15h41

Rafa Kalimann (29) atualizou as suas redes sociais com o famosos look do dia! A influenciadora digital chamou a atenção ao ostentar o corpaço com um visual preto e branco.

Para cumprir a agenda de compromissos, a apresentadora apostou em uma calça social de cintura baixa, um top preto e uma camisa de beisebol aberta revelando o tanquinho sarado.

Posando para a câmera, ela exibiu os cabelos soltos, boné e salto alto. "Não parei pra mostrar minha segunda ainda mas como fazia tempo que não aparecia pra mostrar o #lookoftheday (os veteranos daqui lembram) tá aí", escreveu ela na legenda.

E claro que o visual roubou a cena. "Senhor! Que lacre", "Maravilhosa demais da conta", "Entregou tudo com esse look", "O mulher gata viu", elogiaram eles.

RAFA KALIMANN REVELA CURIOSIDADE SOBRE O SEU NAMORO COM JOSÉ LORETO

A influenciadora Rafa Kalimann confessou que seu namoro com o ator José Loreto começou após a participação deles como jurados na Dança dos Famosos, do Domingão com Huck. Em uma nova participação no programa de Luciano Huck, ela comentou sobre o relacionamento deles.

