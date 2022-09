Com blusa curta, Deborah Secco exibe abdômen sarado no teatro ao lado do marido

Deborah Secco roubou a cena ao posar de cropped na estreia da peça 'E Vocês, Quem São?' com o marido, Hugo Moura

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 09h38

Deborah Secco (42) chamou a atenção na noite da sexta-feira, 23, durante a estreia do monólogo E Vocês, Quem São? ao lado do marido, Hugo Moura (32).

A atriz apostou em um top cropped verde limão e mostrou parte do abdômen sarado e bronzeado ao posar no tapete vermelho.

Além dos pais de Maria Flor, outros famosos também marcaram presença como Andréia Horta, Vitor Thiré, Giovana Cordeiro, Marcelinho Moreira e Jonathan Raymundo.

O espetáculo é estrelado por Samuel de Assis, o Kevin da série Rensga Hits, e está em cartaz no Espaço Cultural Sérgio Porto, em Humaitá, no Rio de Janeiro.

Fotos: AgNews

DEBORAH SECCO APROVEITA MANHÃ DE FOLGA NA PRAIA DO RIO

Deborah Secco (42) curtiu a manhã do melhor jeito! A atriz aproveitou o sol para renovar o bronzeado antes do trabalho. Pelos stories do Instagram, a musa ostentou o corpaço com um biquíni verde musgo e deixou os seguidores babando. A artista ainda foi fotografada enquanto curtia um banho de mar na praia da Barra da Tijuca.

