Cleo usa vestido com transparência e esbanja sensualidade

Cleo protagoniza vídeo com sensualidade ao aparecer com vestido justo e ousado nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 14h06

A atriz e cantora Cleo (39) esbanjou o seu lado sensual ao mostrar um novo vídeo nas redes sociais. Desta vez, ela caprichou nas 'caras e bocas' ao fazer poses ousadas enquanto usava um vestido com transparência.

Nas imagens, a estrela apareceu sentada em uma cama enquanto fazia poses com direito a 'carão'. “A santa trindade que eu quero: dinheiro, poder e o vestidinho preto perfeito”, brincou na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por All and everything (@cleo)

Benção ao amor de Cleo e Leandro D'Lucca

Há poucos dias, Cleo mostrou as fotos de uma benção para o seu amor com o marido, Leandro D'Lucca. Os dois receberam a família e os amigos em uma tarde e comemoraram o momento especial.

“Abençoados no axé com o amor da família e dos padrinhos. Obrigada @baba_paulo_oya por nos receber e por nos cuidar com tanto amor e seriedade. Amo vocês todos”, disse ela na legenda. Vale lembrar que Cleo e Leandro se casaram no civil em 2021 em um cartório de Minas Gerais.