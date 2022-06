Chris Flores impressiona os telespectadores ao usar look de tricô no Fofocalizando

Alerta de beleza! Nos bastidores do Fofocalizando, Chris Flores mostra detalhes de seu vestido nude de tricô

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 16h42

Chris Flores (44) já está mais do que acostumada a chamar a atenção dos internautas por causa dos looks belíssimos que usa.

Na última quarta-feira, 29, não foi diferente.

Ao subir no palco do Fofocalizando, a apresentadora apostou em um vestido nude longo de tricô com mangas bufantes. Assinada pela Doce de Coco, a peça foi avaliada em 1498,00 reais.

Antes do programa, ela havia usado seu Instagram para compartilhar um registro feito por Ri Correa, no qual apareceu usando a roupa.

“‘Eu não desejo que as mulheres tenham poder sobre os homens; mas sobre si mesmas’. Mary Wollstonecraft (1759-1797), escritora e filósofa inglesa, defensora dos direitos das mulheres”, escreveu a jornalista na legenda do post.

Os internautas lotaram a musa de elogios. “Impecável como sempre”, disse um. “Deusa”, declarou outro. “Como consegue ser tão linda?”, questionou um terceiro.

Vale lembrar que, recentemente, a contratada do SBT fez um desabafo sobre sua vida pessoal ao vivo enquanto comentava o caso de Klara Castanho (21). Como a atriz, Chris também teve dados sobre a perda de um bebê vazados pela equipe do hospital no qual havia sido atendida.

Confira o look de Chris Flores: