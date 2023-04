Carol Peixinho escolhe look com a barriga de fora para ir ao show de Thiaguinho

Carol Peixinho ostenta sua beleza deslumbrante ao escolher look curtinho para prestigiar o show do namorado, Thiaguinho, no Rio de Janeiro

A ex-BBB e influenciadora digital Carol Peixinho roubou a cena ao prestigiar o show do seu namorado, o cantor Thiaguinho, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, neste sábado, 1º. Ele promoveu uma grande edição do projeto Tardezinha e reuniu uma multidão de fãs no local.

Para ir ao local, a namorada do astro escolheu um look ousado. Carol surgiu com um top com estampa de oncinha com mangas volumosas e shorts jeans curtinho. O modelito deixou à mostra o decote e a barriguinha sarada dela.

Mais cedo, outras duas famosas também chamaram a atenção com seus looks no show de Thiaguinho. A ex-mulher dele, Fernanda Souza, apostou em um modelito com minissaia e camisa verde para o evento. Por sua vez, a atriz Bruna Marquezinesurgiu com um top com estampa de um torso feminino que criava uma ilusão de ótica.

Fotos: Webert Belicio / Agnews

Carol Peixinho fala da relação com Fernanda Souza, ex-mulher do seu namorado

Há pouco tempo, Carol Peixinho revelou como é sua relação de convivência com a apresentadora e atriz Fernanda Souza, que é ex-mulher do seu namorado, Thiaguinho. Como o ex-casal mantém uma boa relação após a separação, ela contou que também tem uma boa convivência com Fernanda.

“As pessoas não estão preparadas para esse assunto [de ter amizade com a ex do namorado].Galera, vamos evoluir que é bom demais! Somos pessoas evoluídas, eu, Fernanda, Thiago e Duda. Ela é uma das melhores amigas de Thiago e sei disso desdeo princípio e achei maravilhoso”, disse ela, citando também a namorada de Fernanda Souza, Eduarda Porto.

Então, ela falou sobre a admiração pela amiga. “Fernanda se tornou minha amiga. A gente se fala semanalmente, troca muita ideia. É uma mulher muito espiritualizada, uma queridíssima! Só acrescenta na amizade com a gente”, afirmou.