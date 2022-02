A cantora Emilia Pedersen marcou presença em desfile da New York Fashion Week

A atriz e cantora dinamarquesa Emilia Pedersen marcou presença desfilando no evento fashion de Nova York

CARAS Digital Publicado em 17/02/2022, às 16h55

Nesta última quarta-feira, 16, marcou-se o fim da semana de moda de Nova York, a New York Fashion Week. Quem marcou presença desfilando no evento, foi a dinamarquesa Emilia Pedersen (19).

A cantora pop, que tem sangue brasileiro, caminhou pela passarela de Nova York vestindo um blazer vermelho que combinou com o top branco e a saia preta que a jovem artista usava. Para completar o look, Emilia colocou uma tiara poderosa.

Mas esta não é o primeiro desfile da cantora que completa 20 anos no próximo dia 21. Emilia, que também é atriz, já participou do São Paulo Fashion Week.

A estrela que lançou uma música intitulada With You, que é uma versão da música Logo Eu da dupla Jorge e Mateus, declarou seu amor pelo mundo da moda: "Sou apaixonada por esse universo, assim como o da música e o da televisão".

No último dia 15, a jovem artista postou em seu Instagram fotos comemorando o Dia dos Namorados americano, o Valentine's Day, ao lado de seu namorado. O casal se beijou com pétalas de rosas no chão formando um coração.

Confira aqui alguns cliques de Emilia Pedersen na New York Fashion Week!

Emilia Pedersen caminhou com botas brancas no desfile em Nova York

- Foto: Marcos Vasconcelos

Para complementar seu look no desfile, Emilia usou uma tiara poderosa

- Foto; Marcos Vasconcelos

A New York Fashion Week aconteceu do dia 11 ao 16 de fevereiro

- Foto: Marcos Vasconselos

Confira aqui o post de Emilia com seu namorado no Valentine's Day!