Camilla de Lucas recebe chuva de elogios ao compartilhar seu look na New York Fashion Week: “1,80 de perfeição”

A influenciadora Camilla de Lucas esbanjou beleza em sua estreia na Semana de Moda de Nova York vestindo look estiloso

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 19h11

Nesta quarta-feira, 14, Camilla de Lucas deixou seus seguidores babando ao compartilhar em suas redes sociais seu look usado na New York Fashion Week.

A influenciadora apareceu usando um cropped branco por baixo de uma jaqueta marrom de couro. Na parte de baixo, a ex-BBB vestia um short branco que deixava suas longas pernas à mostra.

“Primeiro Fashion Wek com Tommy Hilfiger [grife]. A mami estreou tudo nesse look”, escreveu a participante do BBB 21 na legenda da postagem feita em seu Instagram. A colega de confinamento de Camilla, a atriz Carla Diaz elogiou a amiga nos comentários: “Linda”.

Nas seis fotos compartilhadas, Camilla apareceu ao lado do participante do BBB 22, Paulo André que sentou ao lado da influenciadora no desfile.

Os fãs de Camilla também adoraram o look da criadora de conteúdo e rasgaram elogios. “Ela é perfeita demais”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Linda demais nesse look”.

Camilla também compartilhou algumas fotos da Semana de Moda em seu Twitter. Na legenda, escreveu “1,80”, fazendo referência a sua altura.

“1,80 de pura perfeição”, escreveu um fã. E outra seguira exaltou Camilla: “Linda, deslumbrante, magnífica, poderosa é ela Camilla de Lucas”.

Revoltante!

Ao voltar de Nova York para o Brasil, Camilla compartilhou em suas redes sociais um episódio de racismo que sofreu no avião.

"A mulher só veio perguntar o meu lugar se eu realmente estava sentada aqui. A mulher só veio pedir o meu cartão para ver se o meu lugar era esse. O voo cheio e ela não pediu pra ver o de ninguém, só o meu. Eu falo pra vocês que essas coisas acontecem! É um constrangimento ser a única a precisar comprovar. Tinham dois brasileiros aqui que viram e me confortaram! Só caiu a minha ficha porque eu não estava entendendo. Não é fácil galera", revelou Camilla chorando.