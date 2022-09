Camila Queiroz ostenta abdômen sarado em conjunto de top e saia: ''Espetáculo''

A atriz Camila Queiroz compartilhou uma sequência de fotos exibindo o look para evento de luxo

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 13h25

Camila Queiroz (29) parou tudo ao publicar fotos deslumbrantes do look usado para um evento de luxo. A atriz arrancou elogios dos seguidores ao exibir o corpaço nos cliques.

Para a ocasião, a artista elegeu um conjunto de top e saia longa com lantejoulas vermelhas e amarrações.

Fazendo caras e bocas, ela mostrou o abdômen sarado enquanto posava para a câmera. "All about red [Tudo sobre vermelho]", escreveu ela na legenda da publicação.

Amigos e admiradores de Camila ficaram encantados com as imagens. "Linda", disse Juliana Paes; "Você é perfeita Angel", comentou uma internauta; "O sinônimo de perfeição", disparou outra.

Recentemente, Camila Queiroz surgiu com um vestido branco com recortes estratégicos no corpo. Dona de uma corpão escultural, a beldade brasileira deixou a cinturinha marcada na peça de luxo feita de seda com uma fenda até o limite.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Camila Queiroz (@camilaqueiroz)

CAMILA QUEIROZ E MAISA INICIAM AS GRAVAÇÕES DA SEGUNDA TEMPORADA DE 'DE VOLTA AOS 15'

A atriz Maisa Silva (20) revelou que já começou a gravar a segunda temporada da série da Netflix, De Volta Aos 15! Em seu perfil no Instagram, a jovem compartilhou clique em que aparece com Camila Queiroz (29) e da nova diretora da produção, Maria Medicis, e falou sobre o início das filmagens da segunda parte da trama, em que interpreta a personagem Anita ao lado da esposa de Klebber Toledo. "Vocês pediram e a patroa @netflixbrasil atendeu! Começamos a gravar a segunda temporada de De Volta aos 15!", escreveu Maisa na legenda da publicação.

