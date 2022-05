Brasileiras se destacam no baile de gala da amfAR em Cannes

Deborah Secco Izabel Goulart e Fernanda Motta foram algumas das brasileiras que arrasaram no baile de gala da amfAR

Nesta quinta-feira, 26, aconteceu o anual evento beneficente da amfAR, que ocorre simultaneamente ao Festival de Cinema de Cannes no Hotel du Cap - Eden - Roc, na cidade de Antibes.

O baile, que tem como objetivo arrecadar fundos para pesquisas sobre a AIDS para a American Foundation Research, contou com a presença de várias celebridades brasileiras como Deborah Secco, Izabel Goulart, Fernanda Motta.

No tapete vermelho, as famosas chamaram a atenção ao desfilarem com seus looks poderosos, brilhantes e cheios de recortes.

Confira os looks das brasileiras:

Deborah Secco

A atriz apostou em um vestido branco todo recortado e com uma fenda na perna. A atriz esteve no evento a convite da marca de sapatos Alexandre Birman.

Deborah Secco - Foto; Divulgação

Izabel Goulart

A top model escolheu um vestido dourado, com um decote ousado e recortes na cintura.

Izabel Goulart - Foto: GettyImages

Fernanda Motta

A top model cruzou o tapete vermelho com um look poderoso all white da marca internacional Monot e sandálias Alexandre Birman. "Sempre uma honra comparecer e contribuir com organizações que possuem iniciativas sociais como a amfAR. Retornar a Cannes e ao baile este ano ganhou um significado ainda maior após os últimos dois anos, com destaque para causas voltadas à saúde e outros temas essenciais para a nossa sociedade", disse a famosa.



Fernanda Motta - Foto: Daniel Hinzgucker

Carol Bassi



Ela apostou em um vestido branco da Bronx and Banco e sandália Glam da marca Alexandre Birman.

Carol Bassi - Foto: Divulgação

Isabeli Fontana

A top model optou por um look todo preto e completou apostando em uma sandália cor de rosa.

Isabeli Fontana - Foto]; Getty Images

Lívia Nunes

Um dos principais nomes da GenZ no Brasil, Lívia Nunes Marques marcou presença no evento a convite da marca Alexandre Birman. Para o evento, ela apostou em um terno clássico assinado por Yves Saint Laurent, sandálias Alexandre Birman e joias Beatriz Werebe.

Lívia Nunes - Foto: Christy Barley