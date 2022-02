Aos 18 anos, a modelo brasileira Julia Bregalda desfila na Fashion Week de Milão

A modelo brasileira Julia Bregalda desfilou na semana de moda italiana onde estavam presentes Kim Kardashian e Rihanna

Neste sábado, 26, a modelo brasileira Julia Bregalda (18) esbanjou beleza desfilando na Fashion Week de Milão.

Natural da cidade Paraí no estado do Rio Grande do Sul, a brasileira desfilou na semana de moda italiana para a grife Bottega Veneta. Com uma blusa amarela, uma saia de couro verde escura e uma bolsa de couro vinho para acompanhar o look, Julia arrasou nas passarelas italianas.

A jovem modelo já havia feito outros desfiles aqui no Brasil para grifes nacionais e neste sábado Julia fez sua estreia internacional.

Sobre seguir a carreira de modelo, Julia comentou: "Ser modelo não estava nos meus planos, mas as oportunidades foram surgindo e resolvi abraçá-las". Antes de modelar, a jovem fazia cursos de ballet e informática.

Celebridades como Kim Kardashian (41), Serena Williams (40), e a futura mamãe Rihanna (34) já marcaram presença na Fashion Week de Milão.

