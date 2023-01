Anitta usa look com a barriga de fora para novo show

Anitta faz homenagem para Marietta Baderna em ensaio do seu carnaval no Rio de Janeiro

A cantora Anitta (29) mostrou os detalhes do seu look para um novo show na cidade do Rio de Janeiro. Neste domingo, 8, a estrela usou um figurino inspirado na bailarina Marietta Baderna e esbanjou sensualidade.

O look de Anitta deixou à mostra a barriguinha sarada dela e também o seu decote poderoso. Além disso, o modelito contou com muito brilho e detalhe de um laço no cabelo e maquiagem caprichada.

“O nome dela é Marietta Baderna e está pronta para quebrar tudo no Rio de Janeiro”, disse ela na legenda.

Anitta fala sobre a sua saúde

Em conversa com o site Gshow, Anitta atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde após ter sido internada em dezembro de 2022 e diagnosticada com o vírus EBV, que pode causar esclerose múltipla. “O tratamento está caminhando. Um dia após o outro. Andei debilitada, cansada. Mas estou me sentindo melhor”, disse ela ao site Gshow.

Anitta ainda contou que está fazendo tratamento alternativo. “Estava bem calada, mas acho que tudo é a forma como a gente pensa nas coisas. Tenho feito tratamentos alternativos mas não quero contar porque não sou médica e acho que cada um sabe qual é o melhor tratamento para si”, disse ela.