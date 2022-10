Anitta sensualiza ao posar com look ousado e com a barriga de fora

Anitta esbanja sensualidade em novo ensaio fotográfico com look brilhante

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 15h14

A cantora Anitta elevou a temperatura das redes sociais nesta terça-feira, 4, ao mostrar um novo ensaio fotográfico para seus fãs. Desta vez, ela esbanjou sensualidade ao usar um vestido ousado.

Nas imagens, ela apostou em um modelito todo verde, com muito brilho. O look deixou a barriga dela de fora e também a perna torneada em uma fenda na saia.

Os fãs foram à loucura e elogiaram a beldade. “Maravilhosa”, disse um fã. “Que linda”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta fala de sua sexualidade

A cantora Anitta (29) surpreendeu ao contar sobre sua vida íntima em uma entrevista para a revista Vanity Fair Itália. A beldade relembrou que já teve relacionamento aberto e também que é bissexual.

“As pessoas não aceitam a bissexualidade. Eu, por exemplo, estive com algumas mulheres. E eu digo isso”, disse ela. Além disso, ela também deu a sua ipinião sobre casamento. “Não acredito na instituição do casamento em si, nos contratos que regem a administração do dinheiro. Eu acredito em cerimônias de amor. Sim, quero uma grande festa”, declarou.

Então, Anitta ainda falou sobre ter filhos no futuro. “Claro, mas sem necessariamente engravidar: estou muito aberta à adoção”, revelou.