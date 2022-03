Anitta faz sua estreia e marca presença na Paris Fashion Week

Anitta vai para a Paris Fashion Week pela primeira vez e diz querer se inspirar no evento de moda

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 17h33

Nesta sexta-feira, Anitta (28) fez sua estreia na Paris Fashion Week! A cantora marcou presença em um desfile na semana de moda de Paris.

A cantora brasileira sentará na primeira fileira do desfile da marca francesa Vetements. Para comparecer ao evento, Anitta vestiu um look urbano composto por um vestido preto e um casaco vermelho por cima.

Sobre sua presença na semana de moda, a dona do hit Boys Don't Cry comentou: "Sempre quis participar dos fashion shows das marcas que eu amo. Todos sabem que eu gosto de moda e tenho muitos amigos que trabalham no mercado. É incrível ver de perto as tendências e a forma como os estilistas e as marcas apresentam suas coleções".

A artista também explicou sua ausência em outros eventos fashion, dizendo: "Minha agenda nunca permitiu. A semana de moda de Paris por exemplo, caiu durante Carnaval. Outras durante premiações e compromissos prioritários. Mas agora estou aqui, e pronta para ver muitas coisas e me inspirar também".

A Paris Fashion Week teve início no dia 28 de fevereiro e se encerra na terça-feira que vem, dia 8 de março.

Anitta marcou presença na Paris Fashion Week com um look urbano

- Foto: João Kopv

Anitta revelou que nunca havia ido a eventos de moda como o

Paris Fashion Week por conta de falta de espaço na agenda

- Foto: João Kpov