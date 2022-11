Bruna Marquezine e Anitta surgem juntas em novo ensaio fotográfico

Após climão no passado, Anitta e Bruna Marquezine mostram que a amizade prevaleceu entre as duas e fazem campanha juntas

A cantora Anitta e a atriz Bruna Marquezine apareceram juntas em um novo ensaio fotográfico! As duas mostraram que são amigas após polêmicas no passado e aceitaram um trabalho lado a lado.

Elas posaram com looks justos e ousados para a nova campanha de uma marca de acessórios. Nas fotos, elas esbanjaram elegância e sofisticação, além de muita beleza.

Vale lembrar que, no passado, as duas não se falavam por causa de um desentendimento por causa de homem. Na época, Bruna se separou de Neymar Jr e viu Anitta com o atleta pouco depois, o que gerou um climão na relação delas.

Recentemente, Bruna Marquezine relembrou que elas se aproximaram por meio de um amigo em comum e deixaram o climão para trás."Eu sempre gostei das músicas dela. Independentemente da gente se falar ou não, ter algo mal resolvido ou não, sempre consegui separar isso", afirmou ela em participação no podcast PodDelas.

"A gente nunca brigou, mas rolou uma questão. Eu fiquei magoada, tá claro, não tem por que falar que não foi nada, eu fiquei chateada e viram. Mas não tenho mais argumento para sustentar isso. Naquele momento pode ter feito sentido, mas depois que as coisas se resolveram, por que ainda existe? E as pessoas também gostam de reforçar isso, a inimizade, a competição, de exaltar uma e diminuir outra. E várias vezes eu perguntava 'por que eu não falo com ela?'", confessou.