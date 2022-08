Anitta arrasa ao usar vestido vermelho de grife no VMA

Anitta escolhe vestido vermelho decotado e deslumbrante para brilhar no tapete vermelho do VMA 2022

CARAS Digital Publicado em 28/08/2022, às 19h49

A cantora Anitta (29) mostrou todo o seu poder ao escolher um look estiloso e deslumbrante para prestigiar o VMA na noite deste domingo, 28. Ela mostrou a foto do seu visual pronto antes de chegar ao tapete vermelho do evento.

A estrela brasileira posou escolheu um vestido vermelho decotado e estiloso da grife Schiaparelli. O modelito fez parte da coleção de alta-costura da grife e foi desfilado na passarela do Inverno 2023.

“Coração do Brasil”, disse ela na legenda do post. No evento, Anitta comentou: "É a minha primeira vez, estou muito animada. Minha música (“Envolver”) chegou no primeiro lugar este ano, então é muito importante para mim. E as pessoas vão se surpreender bastante porque terei um momento brasileiro na apresentação".

Anitta vai fazer uma apresentação na premiação do VMA, que é a principal premiação da MTV norte-americana. Além disso, ela também está concorrendo na categoria de Melhor Música Latina com a música Envolver.

Veja o look de Anitta para o VMA: