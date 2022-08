Angélica surge deslumbrante em vestido roxo justinho: ''Maravilhosa''

A apresentadora Angelica colecionou elogios ao compartilhar fotos com um look poderoso nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 16/08/2022, às 13h23

Angélica (48) deixou os seus seguidores de queixo caído ao compartilhar uma super produção para o trabalho nesta terça-feira, 16. A apresentadora esbanjou luxo com um look deslumbrante.

A artista elegeu um vestido roxo acinturado de frente única e sandálias de salto nude. Para completar o visual, exibiu a maquiagem impecável e marcante.

Os admiradores da esposa de Luciano Huck babaram na publicação. "Lindona! Maravilhosa!", "A Dona da Beleza", "Simplesmente linda, que maravilhosa", dispararam eles.

Recentemente, Angelica deu um show de beleza e estilo ao aparecer com um look rosa pink nada básico. Apesar de as peças serem lisas, a combinação de cropped e calça baixa deixou à mostra a boa forma da loira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

LUCIANO HUCK COMPARTILHA FOTO RARA COM OS TRÊS FILHOS

Luciano Huck usou as redes sociais para celebrar o Dia do Pais com uma foto rara reunindo os três filhos, Joaquim (17) Benício (14) e Eva (9). Além do registro, o global também compartilhou um vídeo, falando sobre a paternidade.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!