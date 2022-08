Andressa Suita aposta em look colorido para curtir passeio com amigas na Croácia

Andressa Suita apostou em um look estiloso e super colorido para curtir um passeio com suas amigas durante sua viagem pela Croácia

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 17h30

Nesta quarta-feira, 24, Andressa Suita (34) decidiu usar suas redes sociais para exibir o look que escolheu para fazer um passeio na Croácia, ao lado de algumas amigas. A modelo publicou uma série de fotos, onde ela aparece em uma casa a beira da praia, usando um look todo colorido e muito estiloso.

Nas imagens, a mãe de Gabriel e Samuel aparece usando um conjuntinho de top, shorts e camisa, com a mesma estampa, com um g=fundo amarelo, com desenhos de conchas vermelhas, azuis e amarelas. Ela ainda apostou em um óculos escuros super diferente, com armação e lente lilás.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda!", disse um. "Belíssima!", escreveu outro. "Gata!", falou um terceiro.

Confira as fotos de Andressa Suita usando um look colorido e super estiloso para fazer um passeio com as amigas na Croácia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Andressa Suita exibe as pernas torneadas em dia na praia

Recentemente, Andressa Suita arrancou elogios da web ao exibir suas pernas torneadas usando um maiô fio-dental, listrado, enquanto curtia uma praia na Croácia.

"Lindíssima", "Perfeita" e "Deusa", foram só alguns dos elogios que a artista recebeu nos comentários do post.

