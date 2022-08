Ana Maria Braga surge com look simples ao curtir dia de folga

Ana Maria Braga mostra o seu look para curtir o domingo tranquilo em sua fazenda

CARAS Digital Publicado em 07/08/2022, às 12h52

A apresentadora Ana Maria Braga (73) curtiu o final de semana de forma tranquila em sua família e mostrou algumas fotos para os fãs. Neste domingo, 7, ela mostrou o seu look do dia para aproveitar o dia mais frio.

Nas imagens, a estrela apareceu de calça vege, blusa preta, colete e casaco branco. Para completar o visual, ela colocou um chapéu e tênis esportivo. “Roupa de domingo! Ai ai domingo bonito, né? O que é 'roupa de domingo' para vocês?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a apresentadora. “Maravilhosa!”, disse um seguidor. “Linda”, afirmou outro. “Que estilosa pro domingão”, declarou mais um.

Ana Maria Braga fez homenagem para Jô Soares

Na última sexta-feira, 5, Ana Maria Braga fez uma homenagem para o apresentador Jô Soares, no programa Mais Você, da Globo. Ela interrompeu um programa que estava gravado para falar sobre a morte do artista.

“Você viu aí que o nosso programa estava gravado com a semifinal do reality, mas agora a gente está ao vivo porque eu não poderia deixar de vir aqui e prestar a nossa homenagem ao grande amigo Jô Soares. Porque sem o Jô, o Brasil fica mais triste. Jô era um ícone do humor, do teatro, da teledramaturgia, da literatura, das artes plástica, da música. Ele nos deixou nesta madrugada, aos 84 anos de idade. Jô estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e o anúncio da morte foi feito pela Flavinha, a quem eu mando um beijo, a ex-mulher e grande amiga de vida”, disse ela.

Então, Ana Maria Braga relembrou o perfume de Jô Soares. “Jô nos deixará uma enorme saudade, saudade da genialidade, dos personagens marcantes, das risadas e de tudo o que ele representou. Eu queria confessar que, na verdade, eu conheci o Jô muito antes de chegar aqui na Globo. Eu tive a felicidade de ser contratada naquela leva quando o Jô voltou para a Globo, e eu estava vindo de outra emissora, e eu já era amiga dele há mais de 10 anos, eu tive o privilégio enorme de poder conviver com ele. A gente formou quase que um time ali, a minha produção era bem ao lado da produção do Jô, e a gente se encontrava nos três dias que ele vinha aqui para gravar o programa. Ele gravava o programa no final da tarde, e eu chegava muito cedo e era a hora de eu sair já, a gente se encontrava ali no horário de uma saída e de uma entrada. Uma das coisas que mais me marcava era que quando eu saia daqui, eu levava o Jô junto comigo por conta do grande abraço que eu recebia dele e o beijo que ele não dispensava. E eu levava ele comigo porque ele era um dos homens mais cheirosos do mundo! Então eu saia com o perfume do Jô e sempre me acompanhava, eu ia embora com aquele perfume. Um presente ter convivido com ele. Ele está ao lado do filho e ouvindo as gargalhadas do Bira”, declarou.

