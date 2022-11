Ana Clara surge com a barriga de fora ao torcer pelo Brasil

Em clima de Copa do Mundo, Ana Clara mostra o seu look para assistir ao jogo do Brasil e surge com a cinturinha fina à mostra

A ex-BBB e apresentadora Ana Clara (25) esbanjou sensualidade ao escolher o seu look para torcer pelo Brasil no jogo contra a Suíça na Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira, 28, a estrela surgiu com a barriguinha à mostra ao escolher um look básico, mas estiloso.

Nas redes sociais, a ruiva surgiu com top verde de alças finas e calça jeans. O modelito destacou a barriga dela e o corpo mágerrimo. Para completar o visual, ela aderiu aos óculos escuros combinando com o top.

“Posso até estar trabalhando que nem uma corna, mas vou ver o jogo. Ansiosa pro gol do Arrascaeta”, disse ela.

Nos comentários, Ana Clara foi muito elogiada pelos fãs. “Gata”, disse um seguidor. “Olha ela! Toda musa”, comentou mais um. “Deusa demais”, afirmou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Clara (@anaclaraac)

Ana Clara relembra cirurgia nos seios

A ex-BBB Ana Clara Limasurpreendeu seus fãs ao falar abertamente sobre a cirurgia de mamoplastia que fez há pouco tempo. Ela contou que reduziu o tamanho dos seios e também colocou silicone em um procedimento cirúrgico.

“Eu tinha peito grande. Fui fazer um exame e ele estava desigual e com vários cistos. Graças a Deus não eram malignos. Coloquei silicone bem pequenininho, 160 ml, porque fiquei sem nada. Fiquei só com as próteses”, disse ela no canal Multishow.

Além disso, Ana Clara impressionou ao contar que levou para casa o tecido mamário que foi retirado na cirurgia. “O peito ficou um tempão lá em casa. O médico me entregou o saquinho com o peito e o cisto e disse: 'você tem que levar lá no laboratório. Leva e entrega lá que eles vão fazer os exames'. Aí ficou aquele peito lá na bancada de casa”, relembrou.