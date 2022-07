Alerta de beleza! Rafa Kalimann ostenta corpão ao usar look ousado em registros

Rafa Kalimann compartilha sequência de fotos na natureza e impressiona os internautas com sua beleza exuberante

Só para não perder o costume, Rafa Kalimann (29) não passou despercebida pelas redes sociais nesta quarta-feira, 20. E, com razão! Ao publicar uma sequência de cliques inéditos, a influenciadora digital deixou os fãs boquiabertos.

Nas imagens, que foram compartilhadas em seu Instagram, ela apareceu esbanjando seu corpão cheio de curvas ao usar um outfit de couro.

As fotos foram feitas ao ar livre pela fotógrafa Cassia Tabatini e mostram a ex-participante do BBB 20 fazendo poses sensuais em uma escada com seu look composto por um top, uma calcinha à mostra e uma calça com a cintura super baixa.

“De ontem”, escreveu apenas na legenda.

Em poucos minutos, a postagem da missionária estava lotada de curtidas e comentários com elogios. “Nossa, que linda ela”, “você é um monumento histórico de tão linda”, “o look de milhões”, “perfeita”, “Lara Croft, é você?”, “gata, gata, gata”, “minha musa favorita”, “aleluia, arrepiei”, “socorro” e “linda por dentro e por fora”, babaram alguns dos fãs nos comentários.

Confira as fotos de Rafa Kalimann com seu look ousado:

