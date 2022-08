Vips marcam presença no lançamento do smartwatch Montblanc Summit 3

Lançamento do smartwatch Montblanc Summit 3 no Brasil aconteceu na noite de quinta-feira, 4

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 17h59

Um time de convidados prestigiou o lançamento do smartwatch Montblanc Summit 3 no Cubo JK, Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. O Brasil foi o escolhido para marcar o lançamento mundo do relógio inteligente juntamente com os Estados Unidos.

O evento contou com a presença do diretor de Novas Tecnologias da Montblanc, Feix Obschonka.

O Summit 3 é a terceira geração de smartwatches da Montblanc e é equipado com uma versão mais recente do Wear OS by GoogleTM, incluindo uma variedade de aplicativos para atender às necessidades funcionais do seu proprietário.

Fabio Maca (calígrafo), Ike Levy (fotógrafo) e Manoel Soares (jornalista, cofundador da CUFA e apresentador do Encontros com Fatima Bernardes, na TV Globo)

Raphael Preto (artista plástico), Ana Rozemblitz (arquiteta) e Rapha Mendonça (diretor criativo)

Antenor Neto (Embaixador de Relacionamento Iguatemi 365 ), Juliana Pereira (gerente de Marketing da Montblanc) e Flavia Kujawski (diretora de relacionamento do Iguatemi)

DJ Dree Guazzelli

Fotos: Agência Mutala / Thiago Aurichio