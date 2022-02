Two Brand exalta a magia do verão

Vips prestigiam grife de Mariana Bergo e Camila Coutinho

Redação Publicado em 22/02/2022, às 16h01

O verão chegou em SP com o desfile dos looks exclusivos da Two Brand, que dá vida a peças repletas de feminilidade. Sócias à frente da grife, Mariana Bergo (31) e Camila Coutinho (31) eram só sorrisos com o lançamento da nova coleção, Soul Colors, no Villaggio JK. “Sempre quis ter minha marca própria e sabia que esse também era o sonho dela. Eu já assinava minhas roupas, assim como ela, então decidimos unir os esforços durante a pandemia e é por isso que escolhemos o nome Two Brand”, revela Mariana. “Temos um estilo muito parecido, tanto que nunca discutimos por causa dos modelos”, comentou Camila, que, ao lado da amiga, se inspirou em um lifestyle alegre e elegante para criar biquínis, hot pants, maiôs, caftans, vestidos, saias e calças com tons vibrantes escolhidos a dedo.

No encontro, que teve show da dupla sertaneja Matheus (27) e Kauan (32), diversas estrelas marcaram presença, como a ex-BBB Thaís Braz (28), a Miss Universo São Paulo 2021 Bianca Lopes (24) e o empresário Junior Mendonza (34). “Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer agora”, ressaltou Junior, que é namorado de Mariana e a incentivou a dar asas ao seu potencial para brilhar no mundo fashion.