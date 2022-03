Thaynara OG anuncia edição presencial do São João: ''Uma honra''

Após dois anos sem o evento, a influenciadora digital Thaynara OG anunciou o retorno do 'São João da Thay'

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 21h21

O São João da Thay vem aí! Após um hiato de dois anos devido à pandemia de covid-19, Thaynara OG (29) se prepara para realizar uma das maiores festas beneficentes do país.

Na próxima terça-feira, 15, a influenciadora digital vai organizar um pré-evento em São Paulo para o "Esquenta" da festa junina.

Parceria com a Unicef

A festa é uma celebração 100% em benefício do Unicef (Fundo das Nações Unidas para a Infância), que começou em 2019, após a edição presencial do evento no Maranhão, que mobilizou autoridades, celebridades e a comunidade em favor dos direitos de crianças e adolescentes.

Neste ano, o São João da Thay acontecerá em dois dias. O pré-evento reunirá artistas, autoridades e organizações para arrecadar fundos e novos parceiros para a festa marcada para junho na capital maranhense.

Thaynara, nomeada embaixadora do UNICEF, não escondeu a felicidade ao falar sobre o evento. "É uma honra poder retornar com este projeto, que é com certeza o mais especial de minha vida. Não consigo mensurar minha alegria. Sou grata por ser embaixadora do UNICEF e busco sempre um futuro melhor para todos. Esta nova edição do São João será uma das mais importantes. A saudade chegava a doer no peito. Estamos de volta!", celebrou.