SP Haus inaugura novo espaço no coração do Jardim Paulistano

Saiba mais sobre o espaço da SP Haus que é dedicado à Arte, Arquitetura, Design, Cultura e Social

A SP Haus inaugurou a sua nova morada, que está localizada na Avenida Cidade Jardim, 924, no coração do Jardim Paulistano. O novo espaço é dedicado para unir Arte, Arquitetura, Design, Cultura e Social, e reúne oito marcas, sendo elas: Uniflex, Horizon, Layers, Flow, Taag, EcoFlame Garden, Exclusif e Cartacho.

O espaço escolhido para ser o novo lar do projeto é o prédio que abrigava a antiga loja Forma e também a Uniflex Cidade Cidade, que é um local que foi projetado por Paulo Mendes da Rocha, um dos grandes nomes da arquitetura nacional.

O novo projeto do espaço conta com uma vitrine elevada, composta por toda a extensão do edifício, e com destaque para o vão livre em concreto oposto e vigas metálicas, e também para a escada/porta, que se eleva para o interior durante a noite e é um local instagramável.

"Nos estudos formais foram desenvolvidos maquetes e perspectivas que dialogavam com o

espaço original e o cinza do concreto aparente ganhou mais destaque quando foi definido que todas

as intervenções seriam em vermelho. Com todas essas mudanças sentimos um amplo interesse em nossa casa e nossos produtos, e enxergamos uma nova tendência de relacionamento com nossos clientes, movimentamos o nosso espaço para que ele deixasse simplesmente de ser uma loja, mas que também passasse a ser um novo ambiente multi-disciplinar", informou a equipe por meio de nota oficial.