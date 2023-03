Eventos / Festa

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr, usa look decotado em sua festa de aniversário

Irmã de Neymar Jr, Rafaella Santos escolhe look branco com decote generoso para sua festa de aniversário e recebe convidados famosos. Veja as fotos!

CARAS Digital Publicado em 21/03/2023, às 09h51

Rafaella Santos reúne famosos em sua festa de aniversário - Fotos: Araujo / AgNews