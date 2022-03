Prefeito Ricardo Nunes é homenageado em jantar de lançamento do Centro Cultural Brasil-Líbano

O evento aconteceu em São Paulo e marcou o início do projeto que tem apoio do atual prefeito da capital, Ricardo Nunes

Nesta última terça-feira, 16, aconteceu o jantar de lançamento do Centro Cultural Brasil-Líbano.

Durante o evento, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, foi homenageado. Ele tem um papel fundamental no projeto, que contará com uma área de 3.200 metros quadrados, na região da Vila Clementino.

O jantar contou com a presença do ex-presidente Michel Temer, do empresário libanês Miled Khoury e da primeira dama do município, Regina Carnovale Nunes, além de outras autoridades.

A celebração aconteceu no restaurante Monte Líbano, em São Paulo.

Confira as fotos do evento:

