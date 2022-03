Paralamas do Sucesso e Leo Jaime abrem temporada do Tim Music Noites Cariocas

Após uma apresentação saudosa de Leo Jaime, Os Paralamas do Sucesso entraram no palco e cantaram os maiores hits

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 15h49

Na última sexta-feira, 18, Leo Jaime (61) e Os Paralamas do Sucesso abriram a temporada do Tim Music Noites Cariocas no Morro da Urca, Rio de Janeiro.

Diversos convidados curtiram os shows dos grandes nomes do rock nacional e aproveitaram o evento que começou a partir das 20h30.

Leo Jaime subiu ao palco e cantou os sucessosEu Preciso Dizer que Te Amo, Mensagem de Amor e Boy Don't Cry, e em seguida, puxou um coro animado ao som de Mais Um.

Após a apresentação saudosa de Leo Jaime, Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone, nossos Paralamas do Sucesso dominaram a noite e entraram no palco ao som de Vital e Sua Moto e logo depois, agitaram a estreia com os maiores sucessos da banda.

Nostálgico, no palco, Herbert relembrou sua primeira apresentação no Noites Cariocas, nos anos 80, ainda no início da banda.

Pelo evento, passaram artistas e personalidades, como as gêmeas Bia e Branca Feres, a jornalista Renata Ceribelli, Juliana Trevisol, Iran Malfitano e Thalita Rebouças, uma das mais animadas assistindo, cantando e dançando a noite o tempo todo.

Leo Jaime e Herbert Vianna / Foto: Vera Donato

